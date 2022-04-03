TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Djaniny
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetiyor.