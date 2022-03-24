Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer girişimlerine başlandı. Bordo-mavililer özellikle sol bek konusunda arayışlarına hız verirken bu doğrultuya göre gündemine Kasımpaşa forması giyen Eren Elmalı'yı aldı. İşte son detaylar...
Yeni sezonda sol beki de güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un hedefinde Eren Elmalı var... Fotomaç'ın derlediği habere göre Kasımpaşa ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 29 karşılaşmada görev aldı ve 4 asist yaptı. Üç büyüklerin yanı sıra, Avrupa'dan birçok takımın da takibinde olan Elmalı için sezon sonunda hamle yapılacak. Kasımpaşa'ya paranın yanı sıra oyuncu takası teklifi de sunulması bekleniyor.