Trabzonspor'dan Eren Elmalı hamlesi!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer girişimlerine başlandı. Bordo-mavililer özellikle sol bek konusunda arayışlarına hız verirken bu doğrultuya göre gündemine Kasımpaşa forması giyen Eren Elmalı'yı aldı. İşte son detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 07:00