Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'un bu sezon en etkili futbolcularından Anastasios Bakasetas'ın Portekiz devi Sporting'e imza attığı iddia edilmişti.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'dan ayrılacak mı? İşte Bakasetas gerçekleri
Trabzonspor haberi | Bordo-mavili takımda Anastasios Bakasetas'ın Sporting Lizbon'a imza attığı iddia edilmişti. Bu haberler Yunan yıldızın menajeri ve Lizbon cephesinden yalanlandı. Ayrıca Yunan yıldız konusunda Portekiz basınında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 14:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022- 14:03
Yunan yıldızın 12 milyon Euro bonservis bedeli ve yıllık 2.5 milyon Euro maaş Portekiz devine gideceği ifade edilmişti.
Yunan yıldızın menajeri ve Sporting Lizbon cephesi bu iddiaları yalanladı.