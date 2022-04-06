TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'dan ayrılacak mı? İşte Bakasetas gerçekleri

Trabzonspor haberi | Bordo-mavili takımda Anastasios Bakasetas'ın Sporting Lizbon'a imza attığı iddia edilmişti. Bu haberler Yunan yıldızın menajeri ve Lizbon cephesinden yalanlandı. Ayrıca Yunan yıldız konusunda Portekiz basınında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 14:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022- 14:03