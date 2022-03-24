Trabzonspor'dan çifte harekat! Nwakaeme ve Denswil...

Trabzonspor'un sihirbaz lakaplı futbolcusu Nwakaeme ile görev aldığı her karşılaşmada savunmada güven veren isim olan Denswil'in geleceği belli olacak. Bordo-mavili yönetim iki oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken imzaların kısa sürede atılacağı öğrenildi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 07:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022- 07:00