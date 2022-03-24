Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceki gün gerçekleştirdiği zirvede önemli kararlar alındı. İstanbul'daki buluşmada futbol takımının gelecek planlaması masaya yatırıldı.
Trabzonspor'dan çifte harekat! Nwakaeme ve Denswil...
Trabzonspor'un sihirbaz lakaplı futbolcusu Nwakaeme ile görev aldığı her karşılaşmada savunmada güven veren isim olan Denswil'in geleceği belli olacak. Bordo-mavili yönetim iki oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken imzaların kısa sürede atılacağı öğrenildi. (TS spor haberleri)
Zirvede kalıcı olmayı hedefleyen bordomavililer, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için '5 nokta atışı' takviye yapmayı kararlaştırdı...
Fotomaç'ın derlediği habere göre iç transferde ise öncelikle Anthony Nwakaeme ve Stefano Denswil'in sözleşmeleri uzatılacak.