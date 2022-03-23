Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde Union Berlin'den kiraladığı Tymoteusz Puchacz'da flaş gelişme…
TRABZONSPOR HABERİ - Union Berlin Tymoteusz Puchacz için kararını verdi!
Trabzonspor haberi | Bordo-mavililerin devre arası transfer döneminde Union Berlin'den kiraladığı Tymoteusz Puchacz'da flaş bir gelişme yaşandı. 23 yaşındaki sol bekin bonservisini elinde bulunduran Union Berlin, oyuncu hakkında kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Bora Salgın| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 16:59 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022- 16:59
Polonyalı sol bekin bonservisini elinde bulunduran Union Berlin, oyuncu hakkında kararını verdi.
Bordo-mavili ekibin opsiyon koydurmadığı futbolcu sezon sonunda Almanya'ya geri dönecek.