Hamsik'in sakatlık sürecinde orta sahaya adeta ilaç olan Siopis, muazzam işler yapıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında uyguladığı ön alan baskısında kilit rol üstlenen Yunan futbolcu, her maç sahada basmadık yer bırakmıyor. Sahaya çıktığı her karşılaşmada en çok koşan isimler arasında yer alan Siopis, takımın gizli kahramanı oldu.