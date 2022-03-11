Hamsik'in sakatlık sürecinde orta sahaya adeta ilaç olan Siopis, muazzam işler yapıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında uyguladığı ön alan baskısında kilit rol üstlenen Yunan futbolcu, her maç sahada basmadık yer bırakmıyor. Sahaya çıktığı her karşılaşmada en çok koşan isimler arasında yer alan Siopis, takımın gizli kahramanı oldu.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Gizli kahraman Siopis!
Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan transfer edilen Manolis Siopis, Trabzonspor'da özellikle ligin ikinci yarısında sahada basmadık yer bırakmıyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 06:40