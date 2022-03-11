Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, sahasında 367 gündür yenilmiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Ligde 67 puanla lider olan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanya'ya 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında mağlubiyet yüzü görmedi. Geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu dönem de 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı.