Trabzonspor'a derbide yan bakılmıyor!

Trabzonspor'da gözler 31. haftada oynanacak olan Beşiktaş maçına çevrildi. Bu sezon oynadığı hiç bir derbi maçını kaybetmeyen bordo-mavililer bu istatistiğiyle dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 07:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022- 07:00