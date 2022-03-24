Beşiktaş maçının startını bugün verecek olan Trabzonspor bu sezon derbi maç kaybetmedi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Bordo-mavililer; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Ligin ilk yarısında Galatasaray ile Şenol Güneş Stadı'nda 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi evinde 3-1, Beşiktaş'ı ise deplasmanda 2-1 mağlup etti. Fırtına ikinci yarıdaki iki derbisinde ise Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 geriden 2-1 yenmeyi başarırken, Fenerbahçe'ye konuk olduğu Kadıköy'den ise 1-1 eşitlikle ayrıldı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Beşiktaş ile taraftarı önünde oynayacağı son derbide de favori.
5 derbiden11 puan
Glatasaray 2-2 Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş (D) 2-1 Galatasaray (D) 2-1 Fenerbahçe (D) 1-1