Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, bu kaybı hemen unuttu! 70 puanla liderlik koltuğuna oturan Karadeniz devini 55 puanla İttifak Holding takip ediyordu. Yeşil-beyazlı takım dün Fenerbahçe'yi mağlup etseydi puan farkını bitime 8 hafta kala 12 puana indirecekti. Ancak Kanarya, Konyaspor'u eli boş gönderince Fırtına'nın kaybı da telafi edilmiş oldu. Çünkü iki takım arasındaki puan farkı 15'te kaldı. Bu sonuç bordo-mavililerin üzüntüsünü sildi süpürdü. Şimdi artık Fırtına'da amaç kalan 8 maçı da kazanmak.

AMAÇ EN ERKEN ŞAMPİYONLUK

Fotomaç'ın haberine göre; şampiyonluk için Karadeniz devine sadece 3 galibiyet yeterli olacak. Bordo- mavililer kalan 8 haftada 9 puan toplaması halinde ikili averajda kendisinden altta yer alan tüm takımların önünde yer aldığı için şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi en kısa sürede 3 galibiyeti alıp, tarihin en erken şampiyonluğunu elde etmek ve bu büyük zaferi taçlandırmak. Önümüzdeki 3 haftada sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep (D), Fatih Karagümrük ile oynayacak Fırtına, eğer 3'te 3 yaparsa bunu başarma şansına sahip olacak.

REKOR FENER'DE

En erken şampiyonluk rekoru Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde 2013- 14 sezonunda 27 Nisan'da (31. hafta) şampiyonluğunu ilan etmişti.

YENİLMEYEN TAKIM YOK

2022 yılında Spor Toto Süper Lig'de yenilmeyen takım kalmadı. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a kaybedince elinde bulundurduğu bu unvanı kaybetti.

BU KEZ DÖNEMEDİ

Süper Lig'de, Çaykur Rizespor deplasmanında Pohjanpalo'nun 3 penaltı golüyle bu sezon 2. yenilgisini alan bordo-mavililer, bu sezon 4 maçta skoru koruyamadı. Bordo-mavililer, söz konusu 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Fırtına'nın kalan maçları

Beşiktaş

Gaziantep (D)

Karagümrük

Adana Demir (D)

Antalyaspor

Hatayspor (D)

Altay

Başakşehir (D)