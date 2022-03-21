Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta itibarıyla 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, en yakın rakibine 15 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer 9 maçta puan kaybederken, bu maçların 5'inde Nwakaeme sakatlığı bulunuyordu. Diğer 4'ünde ise Nijeryalı yıldız skora katkı sağlayamadı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Ligde 11 gol, 10 asistle rekorları alt üst eden Nwakaeme, müthiş performansına Rize'de ara verdi. Nijeryalı yıldız susunca, Fırtına da durdu. Fotomaç'ın haberine göre; Öyle ki bordo- mavili takımın bu sezon puan kaybı yaşadığı 9 maçın 3'ünde Nwakaeme sakattı. Diğer 6 maçın 4'ünde ise ne gol attı, ne de asist yapabildi. 32 yaşındaki sol kanat, sadece Galatasaray ve Fenerbahçe beraberliklerinde birer kez fileleri havalandırdı. Fırtına, Sihirbaz'ın fileleri sarstığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puan aldı.