Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın biletleri tükendi.

Maç biletlerinin saat 11.00'de satışa sunulacağının açıklanması sonrası taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Biletler, satışa çıkarılmasından kısa bir süre sonra tükendi.

Trabzonspor Kulübü, Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerini VIP Platinum 3 bin 250, VIP Gold 2 bin 500, VIP Silver ve batı tribün 750, doğu tribün 650, fırtına tribün 450, kale arkası da 350 liradan satışa çıkarmıştı.