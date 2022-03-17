Yıldız isimle ilgili flaş bir gerçek de ortaya çıktı. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile Lille'de şampiyonluk yaşayan Nice Teknik Direktörü Galtier'in gözünü Abdülkadir Ömür'e diktiği bildirildi.