Spor Toto Süper Lig'de puan farkıyla lider konumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluğa koşuyor.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür parlıyor! Fransız ekibi peşine düştü...
Trabzonspor'da adeta bu sezon yeniden doğan Abdülkadir Ömür sergilediği performansla göz dolduruyor. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu için Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier'ın devreye girdiği öğrenildi. Galtier, Lille'de çalıştığı dönemde de Abdülkadir izlettiriyordu. (TS spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 10:02
Bordo-mavili takımda bu sezon özellikle genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ün sergilediği performans dikkat çekiyor.
Yıldız isimle ilgili flaş bir gerçek de ortaya çıktı. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile Lille'de şampiyonluk yaşayan Nice Teknik Direktörü Galtier'in gözünü Abdülkadir Ömür'e diktiği bildirildi.