Karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a gitti.
Trabzonspor'un kafilesinde Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, Tymoteusz Puchacz, Anders Trondsen, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Kouassi, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo ve Fode Koita bulunuyor.
Bordo-mavililerde Vitor Hugo, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı ise kafilede yer almadı.
Havalimanına gelerek takıma destek veren taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı ile fotoğraf çektirdi.