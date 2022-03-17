7 YILDIR RİZE'YE YENİLMİYOR

Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşılaşan komşu ekiplerden Trabzonspor'un 27, Çaykur Rizespor'un 5 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım arasında Rize'de oynanan 20 müsabakanın 9'unu Trabzonspor kazanırken, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım ligde son olarak 11'inci haftada Trabzon'da karşılaşmış, ev sahibi ekip 2-1 galip ayrılmıştı. Çaykur Rizespor'a ligde son olarak 2015 yılında Rize'de oynanan müsabakada mağlup olan Trabzonspor, rakibiyle 7 yıl boyunca oynadığı 10 Süper Lig müsabakasında yenilmedi.