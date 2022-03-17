Süper Lig'de şampiyonluğu erken ilan etmek için gün sayan Trabzonspor, kümede kalmaya çalışan Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Rekor kırarak erken şampiyonluk hesapları yapan bordo mavililer, ligde 26 yıl önce yakaladığı en yüksek puan rekorunu da egale etmek için Karadeniz derbisinde sahaya çıkacak.
Trabzonspor rekor peşinde! 26 yıllık o detay...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluk için geri sayıma başlayan Trabzonspor, yeni bir rekorun peşinde. Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan bordo-mavililer, maçı kazanması halinde lig tarihinde 1995-1996 sezonunda topladıkları en yüksek puana ulaşacak. Fırtına rakibi karşısında 3 puanı alması halinde 26 yıllık rekorunu egale edecek.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında şampiyonluğa koşan Trabzonspor, deplasmanda komşu ekip Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Bordo mavililer, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkını açıp erken şampiyonluğa kavuşmak isterken ev sahibi ekipse işi şansa bırakmayıp küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Yarın Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak Karadeniz derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
26 YILLIK REKORUNA ULAŞACAK
21 haftadır Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor, yarın Rize'de oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde, lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30'uncu haftasındaki performansına ulaşmış olacak. Karadeniz fırtınası, yarın sahadan galibiyetle ayrılırsa, puanını 73'e çıkartarak 26 yıl önce kırdığı puan performansını egale edecek.