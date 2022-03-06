EKSTRA PRİM VERİLMEYECEK

Bordo-mavili yönetim, Fenerbahçe maçı için ekstra bir prim vermeme kararı aldı. Bu karar teknik ekibe de iletildi. Oyuncular üzerinde ekstra bir baskı oluşturulmayacağı ve takıma güvenin tam olduğu belirtildi.