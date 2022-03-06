Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre peki Trabzonspor'daki son gelişmeler neler?
Trabzonspor Fenerbahçe maçına odaklandı! İşte Fırtına'daki son gelişmeler
Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, hafta boyunca oyuncularıyla yakından ilgilenirken eksik isimlerin yokluğunda farklı çalışmalar denedi. İşte Trabzonspor'daki Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler... (FB-TS derbi maçı)
HUGO KEYİFLERİ KAÇIRDI
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'inde Antalyaspor'u saf dışı bırakan Trabzonspor, sevincini tam yaşayamadı. Sakatlanan Vitor Hugo'nun sezonu kapatması takımdaki tüm moralleri bozdu.
BİR GÜN İZİN JESTİ
Kupa maçı sonrası Fenerbahçe derbisi oynanacak olmasına rağmen Abdullah Avcı oyunculara bir gün izin vererek jest yaptı. Kendisi ise izin gününde tesislere kapanarak rakiplerini analiz etti.