Sezon başında Lille'den Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, samimi açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan 25 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Yusuf Yazıcı'dan flaş Trabzonspor sözleri!
Son dakika spor haberleri: Kariyerini Rus ekibi CSKA Moskova'da kiralık olarak sürdüren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, eski takımı Trabzonspor'un şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuştu. İşte detaylar...
"LILLE'DE MUTLU DEĞİLDİM"
"Sezon başındaki değişikliklerden sonra Lille'de mutlu değildim, böyle bir karar aldım. CSKA Moskova'daki kariyerim çok güzel başladı. Burada mutluyum. Umarım tekrardan Milli Takım'a döner ve buradaki performansımı oraya da taşırım."
"UMARIM DÜNYA KUPASI'NA GİDERİZ
"EURO 2020 bizim için çok kötü geçti ama umarım Dünya Kupası'na gideriz. İyi bir ekibimiz, ben ümitliyim."