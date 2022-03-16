HEDEFİ 5'TE 5

Son 4 maçta da fileleri havalandırarak 5 gol atan 'Sihirbaz', Çaykur Rize'yi de gözüne kestirdi. Form grafiği oldukça yüksek olan 32 yaşındaki sol kanadın, bugüne kadar Rizespor'a karşı çıktığı 6 karşılaşmanın 5'inde skora katkı yaptı. 4 gol attı ve 4 de asist yaptı.