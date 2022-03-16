32 yaşındaki sol kanat, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı ismi olurken, attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme rekor peşinde! Rizespor maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasıyla Trabzonspor, en yakın rakibine 15 puan fark atarak açık ara liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililerde Nwakaeme 23 maçta 11 gol, 10 asist yaparak alınan başarıda büyük pay sahibi olurken; Çaykur Rizespor maçında ağları sarsması halinde kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak ve tarihe geçecek. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
32 yaşındaki sol kanat, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı ismi olurken, attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı.
İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 sezonu başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu, 4 sezonda 136 resmi karşılaşmaya çıktı.
44 GOL ATTI VE 39 ASİST YAPTI
Rakip fileleri 44 kez havalandırırken, 39 gol pasıyla da çok önemli katkı yaptı. Nijeryalı süper yıldız, Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunda 27 karşılaşmada 10, 2019-2020'de 29 maçta 11, 2020-2021'de 34 müsabakada 7, bu sezon ise 23 mücadelede 11 gol attı.