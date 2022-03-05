1- Abdullah Avcı'nın öğrencileri, attıkları 51 golle Süper Lig'in en çok fileleri havalandıran takımı.
Trabzonspor her alanda zirvede! İşte o tablo...
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da sergilenen performans istatistikleri de yansıdı. Bordo-mavililer en yakın rakibine 17 puan fark atarken şampiyonluk için geri sayıma geçildi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 06:40
2- Rakiplerine 20 kez geçit veren Trabzonspor, en az gol yiyen ekip olarak da öne çıkıyor.
3- Evinde mağlup olmayan tek takım olan bordo-mavililer, topladığı 34 puanla iç sahada en başarılı takım konumunda yer alıyor.