Trabzonspor her alanda zirvede! İşte o tablo...

Trabzonspor her alanda zirvede! İşte o tablo...

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da sergilenen performans istatistikleri de yansıdı. Bordo-mavililer en yakın rakibine 17 puan fark atarken şampiyonluk için geri sayıma geçildi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 06:40