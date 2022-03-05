Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde, en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor, yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karadeniz devinin yine tek hedefi galip gelmek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe maçı taktiğini belirledi
Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, rakibi nasıl baskı altına alacağına karar verdi. İşte Avcı'nın derbi taktiği...
Avcı da tüm hazırlığını bu yönde yapıyor. Rakibe göre bir oyun anlayışı ve kadro ile sahaya çıkma düşüncesinde olan başarılı taktisyen, takıma verdiği izin gününü tesislere kapanarak geçirdi.
Günün erken saatlerinde tesislere giden bordo-mavili hoca, ekibiyle birlikte Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm karşılaşmaları detaylı bir şekilde analiz etti.