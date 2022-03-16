Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da cuma günü oynanacak olan Rizespor maçı öncesi Abdullah Avcı kadroda bazı değişimler yapmayı planlıyor. Göztepe maçında cezalı Puchacz'ın yerine savunmanın solunda Trondsen'i görevlendiren Avcı'nın bu kez sol bekte Yusuf Erdoğan'ı oynatması bekleniyor. Ayrıca son haftalarda oyuna sonradan girmesine rağmen ciddi skor katkıları yapan Djaniny'nin da Cornelius'un yerine 11'e dönmesi beklenirken, Berat'ın yerine de Dorukhan ilk 11'de maça başlayacak.

AVCI REKABET İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Son maçtan 3 önemli değişikliğe gitmeye hazırlanan Bordo-Mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı'nın karşılaşma gününe kadar yapılacak olan antrenmanlarda bu değişimler üzerinde durması bekleniyor. Tecrübeli hocanın kalan haftalarda da takımı daha diri tutmak için bu tür rekabeti artıracak hamle sayısını devam ettireceği öğrenildi.