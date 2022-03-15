Newcastle United'ın ilk transfer hedefi Trabzonsporlu Uğurcan Çakır!

Trabzonspor transfer haberi | Bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için flaş transfer iddiası... İngiliz basınında, Newcastle United'ın gözünü milli kaleciye çevirdiği ve yaz transfer döneminde 25 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak için gözünü kararttığı ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr & Dış Haberler)

Bora Salgın| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2022- 18:09 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022- 18:10