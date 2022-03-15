Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye başaran Uğurcan Çakır'da flaş gelişme…
Newcastle United'ın ilk transfer hedefi Trabzonsporlu Uğurcan Çakır!
Trabzonspor transfer haberi | Bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için flaş transfer iddiası... İngiliz basınında, Newcastle United'ın gözünü milli kaleciye çevirdiği ve yaz transfer döneminde 25 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak için gözünü kararttığı ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr & Dış Haberler)
Bora Salgın| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2022- 18:09 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022- 18:10
İngiliz basınına yansıyan haberde; Newcastle United, Uğurcan Çakır'ı yaz transfer dönemi için bir numaralı hedefi haline getirdi.
İngiltere Premier Lig ekibinin yaz transfer döneminde Uğurcan için Trabzonspor'un kapısını çalacağı ifade edildi.