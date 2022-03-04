Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iki farklı hedefle hazırlanıyor. Ligde son 5 maçını kayıpsız geçen ve en yakın rakibine 17 puan fark atan bordo-mavililer, Kadıköy'den galibiyetle ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 24 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmek istiyor!
Süper Lig'de lider Trabzonpsor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Açık ara zirvede bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen bordo mavili kulüp, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 24 yıl sonra yenerek taraftarlarına çifte mutluluk yaşatmayı planlıyor. İşte detaylar...
Teknik direktör Abdullah Avcı da Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı vereceği ilk sınavı kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor. Trabzonspor ayrıca ligde deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup ettiği rakibi karşısında 24 yıllık seriyi de bitirmek istiyor.
Geçen sezon Eddie Newton yönetiminde çıktığı maçtan 3-1 yenik ayrılan Trabzonspor, 2019-2020'de ligde 1-1 berabere kaldığı rakibini Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'de 3-1 devirmişti. Ancak ligde İstanbul'daki galibiyet hasreti devam etmişti.