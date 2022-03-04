BU FORMAYA 3 ADAY

Trabzonspor'un Antalya ile oynadığı kupa maçında sağ diz alt bölgesinde kırık meydana gelen ve sezonu kapatan Hugo'nun yokluğunda bu bölge için rekabet kızıştı. Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe karşılaşması öncesi stoperde Denswil'in forması garanti. Diğer forma için Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan ve Taha Altıkardeş arasında mücadele var.