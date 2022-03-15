TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor, sahasında küme düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2022- 20:28