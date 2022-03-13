Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, "Trabzonspor altyapısından yetiştim. Buraya tırnaklarımı kazıyarak çıktım. Çocukluğumdan bu yana en büyük hayalim Trabzonspor'da forma giymek ve şampiyonluk yaşamaktı...
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a İngiliz markajı! Sezon sonunda...
Spor Toto Süper Lig'de 29 hafta itibarıyla Trabzonspor, açık ara lider konumda bulunuyor. Bordo-mavililerde bu başarının mimarlarından olan milli kaleci Uğurcan Çakır'a birçok kulüp takip ederken, İngiliz temsilcisinin sezon sonunda devreye gireceği belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 06:40
Bu hedefe doğru hızla ilerliyoruz... Bu günleri gördüğümüz için çok ama çok mutluyuz. Bu kulübün altyapısından yetişen biri olarak çok büyük başarılara imza attık" şeklinde konuştu.
Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonraki hedefinin ise Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek olduğunu belirtti. Takvim'in haberine göre; Uğurcan Çakır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri de yakından takip ediyor.