Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29. haftasında oynanacak olan Göztepe maçı hazırlıkları devam etti.
Trabzonspor'a Göztepe maçı öncesi 2 müjde birden!
Trabzonspor haberi | Bordo-mavililere, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi 2 müjde birden... Karadeniz Fırtınası'nda sakatlığını atlatan 2 önemli isimden iyi haber geldi. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 11:07
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Cuma günü saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.
Antrenmana Dorukhan Toköz'ün katılması sevinçle karşılanırken oyuncu antrenmanın bir bölümünde yer aldı.