Devre arasında Sporting Lizbon'un teklif yaptığı Bakasetas, Trabzonspor 'da şampiyonluk yaşamak istediğini söylemiş, bordo-mavililer de rakam ne olursa olsun ara dönemde Yunan yıldızı bırakmayacağını belirtmişti.
TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas hakkında karar verildi! Bonservisi...
Trabzonspor haberi | Devre arasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un teklifte bulunduğu Bakasetas için bordo-mavili ekip kararını verdi. Avrupa takımlarının peşinden koştuğu Yunan yıldız için belirlenen bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 14:40 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022- 14:44
3 milyon Euro'ya Alanyaspor 'dan kadroya katılan Bakasetas'ın kontratında 12 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunuyor.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre; Trabzonspor'da, Bakasetas'a 12 milyon Euro civarında bir teklif gelirse, sezon sonunda 28 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılabilir.