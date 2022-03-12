Trabzonspor Göztepe maçı sonrası Abdullah Avcı: En erken şampiyon olmak istiyoruz

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, " 900 dakikamız vardı. 810 dakikaya düştü. Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum. Her hafta maç kazanmak için teknik, akıl, mücadele ve alın teri. Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 21:34 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022- 21:36