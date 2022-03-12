Trabzonspor Göztepe maçı sonrası Abdullah Avcı: En erken şampiyon olmak istiyoruz
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, " 900 dakikamız vardı. 810 dakikaya düştü. Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum. Her hafta maç kazanmak için teknik, akıl, mücadele ve alın teri. Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz." dedi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 21:34 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022- 21:36
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
900 dakikamız vardı. 810 dakikaya düştü. Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum. Her hafta maç kazanmak için teknik, akıl, mücadele ve alın teri. Bunların hepsini yaptıktan sonra kendimizi iyi hissediyoruz. Bütün kupalara talibiz ama daha şampiyon olmadık. Resmileşmiş bir şey yok. Kazanarak devam etmek istiyoruz.
Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz.