Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarlarına başladı.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada;

"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncularımız iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncularımızın rejenerasyon çalışmaları yaptığı antrenmanda, diğer oyuncularımız dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge, teknik çalışma, 5'e 2 çalışmaları, rondo ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanımız çift kale maç ile son buldu."

"Yarını izinli olarak geçirecek olan takımımız Cuma günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek." denildi.