Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, Göztepe'yi konuk etti ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu ve "Tarihin en erken şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi 4-2'lik skorla geçen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz. Takım içinde abi kardeş aile ortamını koruduğumuz sürece başarısız olma ihtimalimiz yok. Nwakaeme bu takımda olduğu için çok şanslıyız. Kalan maçların hepsini kazanmak ve en erken şampiyon olmak istiyoruz.

Çok az süre kaldı. Tarihin en erken şampiyonu olacağız inşallah. Bu takımdaki herkesin elleri üzerinde yükselecek o kupa.

Bugün ben ön plana çıktım ama Visca abi ve Nwakaeme inanılmaz oynadılar. Nwakaeme bizim için çok önemli, tarif edemediğimiz bir isim. Beni çok güldürür kendisi. Bana Messi diye seslenir, ben de ağabey diye seslenirim. Umarım bu kupayı beraber kaldırırız.