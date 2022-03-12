Süper Lig 'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Göztepe Akyazı'da kozlarını paylaşıyor.

Lider Trabzonspor kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak ve puan rekoru kırarak en erken şampiyon olan takım olma unvanını elde etmek istiyor.

Konuk Göztepe'de ise hedef yeni teknik direktör Tomas ile kötü gidişe son vermek ve alt sıralardan kurtulmak.

Zorlu Trabzonspor Göztepe maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...



TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Trabzonspor - Göztepe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.







TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ



TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Di Santo