Trabzon'da otobüse binenlere büyük sürpriz! "O sene bu sene!"

Spor Toto Süper Lig’in bitimine 10 hafta kala 67 puanla rakiplerinden açık ara farkla lider olan Trabzonspor’un erken gelecek şampiyonluğun hazırlığı tüm kentte yapılıyor. Adım adım şampiyonluğa ilerleyişi nedeniyle kent şampiyonluk havasına girdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslere binen vatandaşlar, kartlarını okuttuğunda ‘O sene bu sene’ sözünü duyuyor.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala 67 puanla rakiplerinden açık ara farkla lider olan Trabzonspor'un erken gelecek şampiyonluğun hazırlığı tüm kentte yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde trafik ışıklarına 'o sene bu sene' sloganını yazdıran ve kupa çıkartması yapıştıran Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluğun parolası olan sözü bu kez belediyeye ait otobüslere taşıdı.

YOLCULAR 'O SENE BU SENE' SÖZÜYLE KARŞILANIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarına binen yolcular, otobüse binerek kartını okutunca cihazdan gelen 'o sene bu sene' sözüyle karşılanıyor. Kentte başlattığı yeni uygulamayı duyuran Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı videoda, durakta bekleyen vatandaşların otobüse binip kartlarını okuttuktan sonra yaşadıkları şaşkınlık yüzlerine yansıyor.