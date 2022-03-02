Antalyaspor karşısında Trabzonspor, 12. dakikada Edin Visca'nın golüyle öne geçerken, bu gol aynı zamanda Boşnak yıldızın son 6 karşılaşmadaki 6. golü anlamına geliyordu.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca'dan müthiş istatistik!
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Visca, attığı gollerle bordo-mavili takımı sırtlamaya devam ediyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor ile oynanan maçta fileleri havalandıran boşnak yıldız, müthiş bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 10:04
Süper Lig'de art arda Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor ve Kayserispor maçlarındaki golleriyle direkt olarak 8 puan kazandıran yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'nın çeyrek final buluşmasında da attığı golle kilidi açan isim olmayı başardı.
Hürriyet'in haberine göre; Edin Visca, attığı bu golle mücadele ettiği son 7 sezon içerisinde 6. kez tüm kulvarlarda toplamda 10 gol barajını geçmeyi başardı.