Geçen hafta Fenerbahçe'ye ilk golünü atan Nwakaeme, yarın da Karadeniz devinin en büyük kozlarından olacak. Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon ligde 10 gole ulaşan ve 9 da asisti bulunan 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, formu ile göz kamaştırıyor. Trabzonspor ile bitecek mukavelesini uzatmak için görüşmeler de yapan 'Bay Beyin', "Göztepe maçını kazanmak adına elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'den iddialı sözler!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Bordo-mavililerin yıldızı Nwakaeme, maç öncesi iddialı konuştu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 06:40