Geçen hafta Fenerbahçe'ye ilk golünü atan Nwakaeme, yarın da Karadeniz devinin en büyük kozlarından olacak. Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon ligde 10 gole ulaşan ve 9 da asisti bulunan 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, formu ile göz kamaştırıyor. Trabzonspor ile bitecek mukavelesini uzatmak için görüşmeler de yapan 'Bay Beyin', "Göztepe maçını kazanmak adına elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.