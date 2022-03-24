En çok puanı toplayacak



Abdullah Avcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini de Karadeniz ekibinin başında yaşıyor. 58 yaşındaki teknik direktör, 30. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaşırken, 2016-17 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde etmişti. Avcı, bordo-mavili takımın başında elde edeceği 4 puanla bir sezonda kulüp kariyerinin en yüksek puanını da toplamış olacak.