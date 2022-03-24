Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla kariyerinin en iyi dönemini yaşarken, rekor kırmaya hazırlanıyor.
TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı kendi rekorunu kırıyor!
Trabzonspor haberi | Karadeniz ekibiyle Süper Kupa kazanan Abdullah Avcı, 10 yıl çalıştırdığı Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu bu sezon Trabzonspor'un başında yaşamak için gün sayıyor. Avcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini de Karadeniz ekibinin başında yaşıyor. İşte başarılı teknik adamın çarpıcı istatistiği... (TS spor haberi)
2016-17 sezonunda 34 maçta 73 puan toplayan Avcı, 30 maçta 70 puan topladığı bordo-mavililerle elde edeceği 4 puanla kariyerinin en yüksek puanına ulaşmış olacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı, 500 günlük Trabzonspor kariyerinde önemli başarılara imza attı. 10 Kasım 2020'de Karadeniz ekibinin başına geçen tecrübeli teknik adam, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordo-mavili takımla, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.