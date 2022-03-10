Trabzonspor'un ligde açık ara farkla şampiyonluğa koşması Avrupa'da da birçok takımın dikkatini çekmeye başladı.
TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu 3 yıldıza yakın takip!
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'un yıldızları mercek altında... Alınan bilgiye göre; Trabzonspor-Göztepe maçını izlemek için İtalya, Fransa ve Portekiz'den 3 farklı takımdan scout gelecek. İşte takip edilecek futbolcular... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 06:40
Takvim'in haberine göre; Bordo-Mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe ile oynadığı maçı takip eden Nice'nin Göztepe maçını da izlemek istediği ve bu yüzden scout gönderme talebinde bulunduğu öğrenildi.
Ayrıca Portekiz'den bir ekibin Bakasetas'ı ve İtalya'dan bir kulübün de Cornelius'u izlemek istediği belirtildi.