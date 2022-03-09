Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Abdülkadir Ömür'ü Avrupa devleri yeniden takibe aldı. Fotomaç'ta yer alan haberde, yetenekli futbolcuyu Fransız ekibi Nice'in F.Bahçe derbisinde izlediği ortaya çıktı.

Nice'in gözlemcilerinin Ömür'e bir kez daha hayran kaldığı belirlendi. Daha önce Benfica, Monaco, Manchester City ve Lizbon gibi takımların gündemindeki olan 22 yaşındaki sağ kanat için 2 sezon önce Monaco 22 milyon euro bonservis teklif etmiş, City- Lizbon ortaklığı da bonuslarla birlikte 26 milyon euro önermişti. Ancak bordo-mavili kulüp bunu kabul etmemişti. Nice'in sezonun geri kalan maçlarına da Abdülkadir Ömür için temsilci göndermeye devam edeceği belirtiliyor.