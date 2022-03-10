SON DAKİKA - Trabzonspor'dan Marek Hamsik açıklaması!

Son dakika Trabzonspor haberi | Bordo-mavililer, Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik'in durumuyla ilgili olarak son dakika açıklaması yaptı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 13:19 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022- 14:09