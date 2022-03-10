Ahmet Ağaoğlu'dan hakem kararına yorum: Bizim sıkıntımız isimlerle değil!

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantının ana gündem konusu yayın ihalesi ve Süper Lig'de görevden alınan hakemler oldu. Toplantı sonrası Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bizim sıkıntımız isimlerle değil, sistemle." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, MHK'nın hakemlerin görevden alınması kararıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor başkanı olarak konuşursam, burada en büyük sıkıntıyı biz yaşıyoruz. Bu uygulama keşke devre arasında veya sezon sonunda yapılsaydı.

Bu uygulama keşke devre arasında veya sezon sonunda yapılsaydı. Çok daha doğru, çok daha uygun olurdu. Zamanlama açısından doğru bulmadım.

MHK başkanı sezonun geri kalanı için her şeyin yolunda gideceğine dair teminat verdi. Bu kararla sorumluluğu üzerine almış oldu.

Sistemdeki sıkıntıları çözmediğimiz takdirde yaşadığımız sorunlar çözülmeyecek. Bizim sıkıntımız isimlerle değil, sistemle. Bunu çok kez ifade ettik.

Yanılmıyorsam bugün yaptığı açıklamada; '8 binin üzerinde bir kadromuz ve 6 bin civarında bir hakem kadromuz var' dedi. Böylesine geniş bir rakama sahip oldukları yerde en ince detayına, ayrıntısına kadar hesaplayarak böyle bir kararı almışlardır diye düşünüyorum.

3 puan karşılığında 800 bin Euro kazanılan dönemden, 180 bin Euro kazanılan döneme geldik. Kulüplerimiz 3 sene içerisinde yüzde 80'e varan bir gelir kaybına uğradı."