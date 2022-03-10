Edgar ve ardından Hugo'nun sakatlanarak sezonu kapatmalarına rağmen Trabzonspor stoperde çok net bir sorun yaşanmadı. Önce sol bek, ardından sol stoper ve son olarak sağ stoper olarak forma giyen Denswil, en sıkıntılı anlarda takımın adeta joker oyuncusu oldu.
Trabzonspor'dan Denswil kararı! Abdullah Avcı...
Trabzonspor'da Edgar ile yolların ayrılması ve Hugo'nun sezonu kapatmasının ardından savunmada yaşanabilecek sıkıntıya Denswil adeta dur dedi. Hollandalı stoper sergilediği performansla adeta Abdullah Avcı'nın kurtarıcısı oldu. Özellikle güçlü fiziği ve geriden oyun kurma özelliği olan 28 yaşındaki futbolcu teknik heyetten tam not aldı. Denswil'in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı konusunda ise son kararı Abdullah Avcı verecek. İşte Avcı'nın Denswil düşüncesi...
Edgar ve ardından Hugo'nun sakatlanarak sezonu kapatmalarına rağmen Trabzonspor stoperde çok net bir sorun yaşanmadı. Önce sol bek, ardından sol stoper ve son olarak sağ stoper olarak forma giyen Denswil, en sıkıntılı anlarda takımın adeta joker oyuncusu oldu.
61 Saat'in haberine göre 19 yaşındaki partneri Ahmetcan ile iyi bir ikili olan ve savunmada oyunu yönlendiren 28 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe derbisinde en fazla topla buluşan isim oldu (97 kez). Hollandalı savunmacı bunun yanı sıra 88 pasın 83'ünde isabet sağlayarak bu alanda da dev karşılaşmanın en iyisi oldu.
ABDULLAH AVCI ÇOK SICAK BAKIYOR
Bologna'dan kiralanan Denswil'in takımda kalması için taraftarlar mesaj yağdırıyor Avcı'nın da sezon sonu için 28 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı öğrenildi.