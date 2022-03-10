61 Saat'in haberine göre 19 yaşındaki partneri Ahmetcan ile iyi bir ikili olan ve savunmada oyunu yönlendiren 28 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe derbisinde en fazla topla buluşan isim oldu (97 kez). Hollandalı savunmacı bunun yanı sıra 88 pasın 83'ünde isabet sağlayarak bu alanda da dev karşılaşmanın en iyisi oldu.