Trabzonspor rekor üstüne rekorla şampiyonluğa koşuyor!
Lider Trabzonspor adeta şampiyonluk için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer elde etmiş olduğu istatistiklerle göz dolduruyor. Trabzonspor bu sezon iç sahadaki yenilmezlik serisini 20 maça taşıdı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 23:21 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 00:06
1994-1996'DAN SONRA EN UZUN SERİ
Trabzonspor ayrıca Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle birlikte iç sahada da yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı. Bu sezon Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen bordo-mavili ekip geçtiğimiz sezondan itibaren 20 haftadır (355 gün) evinde kaybetmiyor. Söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet ve 6 beraberlik elde edildi. Fırtına en son 1994-96 yılları arasında oynadığı 28 iç saha maçında yenilgi yaşamamıştı. Abdullah Avcı ve öğrencileri bu rekoru da geliştirmeye aday.