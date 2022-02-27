Trabzonspor rekor üstüne rekorla şampiyonluğa koşuyor!

Lider Trabzonspor adeta şampiyonluk için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer elde etmiş olduğu istatistiklerle göz dolduruyor. Trabzonspor bu sezon iç sahadaki yenilmezlik serisini 20 maça taşıdı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 23:21 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 00:06