TRABZONSPOR HABERLERİ - Menajeri açıkladı! Anthony Nwakaeme'de mutlu son

Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor'da, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat Anthony Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker "Maaş+imza parası+bonuslar üzerine çok büyük oranda anlaştık... Ödeme planını konuşuyoruz." dedi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 07:05