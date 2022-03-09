67 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'a bu sezon büyük katkı sağlayan Nwakaeme, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini henüz yenilemedi.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Menajeri açıkladı! Anthony Nwakaeme'de mutlu son
Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor'da, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat Anthony Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker "Maaş+imza parası+bonuslar üzerine çok büyük oranda anlaştık... Ödeme planını konuşuyoruz." dedi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 07:05
32 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın menajeri Deniz Türker, Trabzonspor ile aralarındaki görüşmenin detaylarını aktardı.
Fotomaç'ta yer alan haberde, görüşmelerde sona gelindiğini aktaran Türker, "Maaş+imza parası+bonuslar içeren bir isteğimiz var. Çok büyük bir oranda anlaştık."