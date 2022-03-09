Trabzonspor'dan puan rekoru! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Trabzonspor'dan puan rekoru! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da 2005-2006 sezonunun ardından en fazla puana ulaşan takım oldu. Söz konusu sezonda aynı haftada Fenerbahçe ve Galatasaray 68'er puan toplamışlardı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 12:06