Trabzonspor'un öz kaynaklarından olan genç yetenek için Avrupa'nın önemli scoutları harekete geçti... Bordo-Mavililer'de Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu başarılı futbolla alkış toplayan Ahmetcan Kaplan için Bundesliga'nın iki takımının takipte olduğu belirtildi.