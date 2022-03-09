Trabzonspor'un öz kaynaklarından olan genç yetenek için Avrupa'nın önemli scoutları harekete geçti... Bordo-Mavililer'de Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu başarılı futbolla alkış toplayan Ahmetcan Kaplan için Bundesliga'nın iki takımının takipte olduğu belirtildi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Ahmetcan Kaplan'a çifte talip!
Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan, Fenerbahçe maçında sergilediği futbolla göz doldurdu. Ahmetcan'ın bu performansının ardından Bundesliga ekiplerinden Leverkusen ve Eintracht Frankfurt talip oldu. Alman ekipleri Ahmetcan Kaplan'ı Göztepe maçında takip edecek. (TS spor haberleri)
Takvim'in haberine göre; 19 yaşındaki stoper için Leverkusen ve Eintracht Frankfurt takımlarının harekete geçtiği ve Göztepe maçında Ahmetcan'ı markaja alacakları öğrenildi.
Trabzonspor'da Edgar Ie'den sonra Vitor Hugo'nun da sezonu kapatması sonrası forma şansı bulan Ahmetcan Kaplan pozisyonlardaki soğukkanlılığı ve pas isabetiyle yaşıtlarının bir adım önüne çıkıyor.