Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi çarpıcı istatistik! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi iki takım da maç saatini beklemeye geçerken, gözler Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'da olacak. Kritik maç öncesi iki milli kaleciyle ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 11:04