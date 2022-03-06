Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Şampiyon gibi oynamak
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "1 kişi eksik oynamak zordur. Çok güzel atmosfer vardı. İlk yarıda golü de bulduk. 11'e 10'dan sonra pasın şiddeti daha hızlı olmalıydı. Bunu zaman zaman yapamadık. Maça başlangıç kadromuz, kazanmak için sahaya çıkan bir kadrodur. Bizim bütün amacımız, şampiyon gibi oynamak. Kazanmak için de o hamleleri yaptık." dedi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 21:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022- 21:59
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
1 kişi eksik oynamak zordur. Çok güzel atmosfer vardı. İlk yarıda golü de bulduk. 11'e 10'dan sonra pasın şiddeti daha hızlı olmalıydı. Bunu zaman zaman yapamadık. Maça başlangıç kadromuz, kazanmak için sahaya çıkan bir kadrodur. Bizim bütün amacımız, şampiyon gibi oynamak. Kazanmak için de o hamleleri yaptık.
10 hafta kaldı. Ligin ikicisine 15 puan, Fenerbahçe'den 20 puan öndeyiz. Taraftarlarımız çok mutlular. Bizim kredimiz çok fazla.