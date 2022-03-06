Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Şampiyon gibi oynamak

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "1 kişi eksik oynamak zordur. Çok güzel atmosfer vardı. İlk yarıda golü de bulduk. 11'e 10'dan sonra pasın şiddeti daha hızlı olmalıydı. Bunu zaman zaman yapamadık. Maça başlangıç kadromuz, kazanmak için sahaya çıkan bir kadrodur. Bizim bütün amacımız, şampiyon gibi oynamak. Kazanmak için de o hamleleri yaptık." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 21:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022- 21:59