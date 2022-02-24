Gelecek sezon 3 kulvarda birden iddialı olmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın alternatif forvet adayları içinde Halil Dervişoğlu'nun adını yönetime verdiği öğrenildi.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Halil Dervişoğlu bombası!
Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, bir yandan şampiyonluğa giderken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, bordo mavili yönetime Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu'nun ismini verdi. Milli oyuncu da Fırtına'da oynamaya sıcak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 12:42
Kulübü Brentford'un geri dönmesine sıcak bakmadığı Halil Dervişoğlu için, opsiyon hakkı şu an formasını giydiği Galatasaray'da ancak İstanbul ekibi yeni sezon için 22 yaşındaki forveti düşünmüyor.
Trabzonlu olan Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu oğlunun memleketinin takımında oynamasını istiyor. Bordo-mavili kulübe yakın kaynaklar, Halil için önümüzdeki günlerde kulübü Brentford ile bir görüşme gerçekleşeceğini bildirdi.