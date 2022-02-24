Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor genç golcüyü 1 sezonluğuna satın alma opsiyonlu kiralayacak. 4 milyon euro piyasa değeri olan Halil Dervişoğlu'nun, İngiliz kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Halil bu sezon Galatasaray'da 20 lig maçında 3 gol attı, 1 de asist yaptı.