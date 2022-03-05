CORNELIUS IKISINE BEDEL!



Trabzonspor özellikle hücum oyuncuları bakımından Fenerbahçe'ye büyük fark atmış durumda. Bordo- Mavililer'in Danimarkalı forveti Andreas Cornelius ligde 12 kez ağları havalandırırken 3 de asist yaptı. Fener'in iki forveti Serdar Dursun ve Mergim Berisha'nın toplam gol sayısı ancak 12 yapabiliyor. Kanat bölgesinde ise fark daha da keskinleşiyor... Ara transferde Trabzonspor'a gelen Edin Visca 9 gol ve 9 asistle tam 18 gole direkt katkı yaptı. Anthony Nwakaeme de tıpkı Visca gibi 9 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ise durum adeta içler acısı...