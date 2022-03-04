Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'da gol ayakları Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca da Süper Lig'e damga vuruyor. Toplamda 34 gole ulaşan bu üçlü, 27 haftada 51 gol atan bordo-mavili takımın skor yükünün yarıdan fazlasını karşılamış durumda.
Trabzonspor'da gözler Fenerbahçe'de! Abdullah Avcı'dan takıma mesaj
Spor toto Süper Lig'in 28. haftasına büyük puan farkıyla lider giren Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Toplamda 34 gole ulaşan Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca derbide de bordo mavililerin en büyük gücü olacak. Karadeniz devinde, zorlu maç öncesi de teknik direktör Abdullah Avcı, takıma uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Cornelius 12, Nwakaeme 9, Bakasetas 8 ve Visca (sadece Trabzon'da) 5 kez fileleri sarstı. Ligde birçok takımdan daha çok gol üreten bu dört 4 futbolcu, pazar günkü Fenerbahçe derbisinde de galibiyetten emin. Fotomaç'ta yer alan haberde, teknik direktör Abdullah Avcı, 4 oyuncuya "Siz işinizi en iyi şekilde zaten yapıyorsunuz. Derbide de istediğimizi alalım" ifadesini kullandı.
GÜCÜMÜZ VE KALİTEMİZ VAR
Müthiş hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Djaniny Semedo de önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı oyuncu 6 kez fileleri sarstı.