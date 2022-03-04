Abdülkadir Ömür 4, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Teknik direktör Abdullah Avcı, F.Bahçe derbisine yönelik idmanlarda, "Harika gidiyoruz ama daha her şey bitmiş değil. Büyük maçların havası bir başka oluyor. Kendi oyunumuzu oynayıp kazanalım. Ezeli rakibimizi yenecek gücümüz ve kalitemiz var. Sadece bunu bir kez daha gösterelim" dedi.