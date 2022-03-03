Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor maçında sakatlanan Vitor Hugo'nun kesin durumu belli oldu. 85. dakikada sakatlanıp hastaneye kaldırılan Brezilyalı stoperin diz altında kırık tespit edildiği açıklanmıştı. Ancak ikinci kontrolde kırığın çizgi şeklinde olduğu ve en önemlisi de bağ dokularında herhangi bir zarara sebebiyet vermediği belirlendi. Fotomaç'ın haberine göre; Hugo'nun geri dönüş süresinin 4 değil 3 ay olacağı ve hatta tedaviye vereceği yanıta göre sezonun son bölümünde idmanlara başlama ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Antalyaspor maçında sakatlanmıştı! Vitor Hugo’da kısmi sevinç
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Vitor Hugo'yu ise sakatlığa kurban etmişti. Yıldız stoperin kırığının çizgi şeklinde olduğu ve 3 ay sonra geri dönebilme ihtimali olduğu belirtildi. Brezilyalı oyuncu için belirtilen ilk süre ise 4 aydı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
AMELİYATA GEREK YOK
Hugo, sakatlığıyla ilgili yaşanan bu önemli gelişmenin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Konservatif tedavi yapılması planlanan Brezilyalı oyuncu, "Sağ dizimdeki çapraz bağları incitmekten çok korktum. Bu en kötü sakatlıklardan biri. Ama doktor bunun bağlarla ilgili olmadığını belirledi.
Ameliyata ihtiyacım olmayacak. Kaval kemiğimde bir çatlak var ve iyileşmek için bir süre işten izin almam gerekecek. Destek veren herkese çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.