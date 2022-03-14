Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, şampiyonluğa doğru ilerliyor.
Tarihinin en erken şampiyonluğu! Trabzonspor rekora koşuyor
Trabzonspor haberi | Spor Toto Süper Lig'de 29 haftada 70 puana ulaşan Trabzonspor, bir rekora daha koşuyor. Bordo-mavililerin şampiyonluğa kavuşması için önünde 9 maç kaldı. En erken şampiyonluk senaryosuna göre, Trabzonspor ligin 31'inci haftasında en yakın rakibi Konyaspor ile olan puan farkını 21'e çıkarırsa, ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Ligde geride kalan 29 haftada 70 puan toplayan ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Trabzonspor, ligin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk hesapları yapmaya başladı.
Süper Lig'de bu sezon 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Trabzonspor, kalan 9 haftada rakiplerinin alacağı sonuçlara da bağlı olarak lig tarihinin en erken şampiyonluğuna uzanmaya hazırlanıyor.