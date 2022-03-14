KONYASPOR'DAN PUAN KAYBI BEKLİYOR



En erken şampiyonluk senaryosuna göre, Trabzonspor ligin 31'inci haftasında en yakın rakibi Konyaspor ile olan puan farkını 21'e çıkarırsa, ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Bordo mavililerin şampiyonluğa 2 hafta sonra ulaşması için 31'inci ve 32'nci hafta karşılaşmalarında 3'er puan kazanması, Konyaspor'un ise bu haftalardaki maçlarda puan alamaması gerekiyor.